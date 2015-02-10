Британский Совет в Украине проведет семинар о подготовке к экзамену IELTS – академический модуль

11 февраля в Киеве состоится презентация Британского Совета в Украине о подготовке к экзамену по английскому языку – академическому модулю IELTS: «Подготовка к академическому модулю IELTS – полезные советы. Preparation for the IELTS Academic Module».

У посетителей презентации будет уникальная возможность получить необходимую информацию о подготовке к экзамену по английскому языку – IELTS, академический модуль. Результаты данного экзамена необходимы для поступления в наиболее высорорейтинговые вузы мира – США, Великобритании, других стран.

Полное название презентации British Council Ukraine: «Подготовка к академическому модулю IELTS – полезные советы. Preparation for the IELTS Academic Module».

Презентация пройдет в рамках Британско-Американских Образовательных Дней – British&American Education Days. Британско-Американские Образовательные Дни пройдут с 10 по 14 февраля в Киеве.

Организатором Британско-Американских Образовательных Дней является Oxbridge Futures Education, партнером – «Культурный Проект».

Время и место презентации «Подготовка к академическому модулю IELTS – полезные советы. Preparation for the IELTS Academic Module»:

11 февраля 2015 года, начало в 16:00

Лекционное пространство образовательной организации «Культурный Проект» – «Образовательная станция 31В1», ул. Пушкинская, 31-В-1, Киев.

Программа British&American Education Days – Британско-Американских Образовательных Дней на 11 февраля

Вход на все мероприятия Британско-Американских Образовательных Дней, в т.ч. семинара Британского Совета в Украине – бесплатно, по предварительной регистрации:

- на сайте www.oxbridgefutures.org;

- по телефону +38 044 578 0033;

- или по e-mail: info@oxbridgefutures.org.

Детальная информация о выставке: www.oxbridgefutures.org.

Oxbridge Futures Education – организация, которая предоставляет перспективным студентам из Украины консалтинговые услуги поразмещению в наиболее высокорейтинговые и престижные зарубежные учебные заведения. Представитель ведущих университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов.

Образовательная организация «Культурний Проект» – это альтернативное гуманитарное образование для взрослых.

Образовательные программы с таким названием проходят уже более пяти лет подряд. Культурный Проект эволюционировал в регулярные объемные курсы по истории искусства, а с 2014 года запущены лектории по «свободному искусству»: литературе, философии, истории, музыке. Главная цель такого подхода - дать системные и глубокие гуманитарные знания, которые формируют целостную картину культурного процесса.

В 2014 году в «Культурном Проекте» появилось собственное лекционное пространство на ул. Пушкинской – «Образовательная Станция 31В1».