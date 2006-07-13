В ДТП в Керчи пострадали 12 человек

В Керчи сегодня около 6.00 маршрутное такси врезалось в дерево, в результате чего пострадали 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, автомобиль «Газель» выехал на полосу встречного движения и врезался в тополь на обочине. Пассажиры и водитель самостоятельно покинули салон маршрутки.

Водитель объяснил случившееся "внезапным помутнением в глазах". "Что стало причиной странного поведения автомобиля, установит следствие. То, что в ДТП нет погибших и серьезно пострадавших – очень большая удача. Повезло, что на дороге в столь ранний час было немного автомобилей и никто не ехал в этот момент по встречной полосе", – отметили в пресс-службе.

Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. После обследования на лечении остались трое пострадавших с ушибами и гематомами. У водителя вывих левого плеча, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.