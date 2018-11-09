Международный форум INNOVATION MARKET - презентации будущего.

21 - 23 ноября в Киеве представители образования, науки, власти и бизнеса станут участниками стратегического форума развития инноваций в Украине.





III Международный Форум Innovation Market состоится при поддержке Министерства экономического развития и торговли, Министерства образования и науки, Национальной академии наук Украины.

Генеральный распорядитель Форума: Международный выставочный центр.

Цель Форума: внедрение инноваций в экономику Украины, поиск и привлечение инвестиций.

Форум отличается масштабными презентациями инноваций: общая площадь превышает 5 тыс. кв. м., ожидаемое количество посетителей более 4 тыс.

Участники: институты Национальной Академии Наук, молодые изобретатели Малой Академии Наук, ВУЗы, инновационные компании, стартапы, авторы идей и разработок.

Трехдневная программа мероприятий Форума включает широкий спектр тематик по развитию инновационной и инвестиционной деятельности в науке, энергетике, экологии, финансовом и банковском секторе.

В секции "Энергетика" будут расcмотрены вопросы развития малой и средней генерации энергии, модели энергосистем, которые отвечают интересам потребителя, опыт ведущих энергетических компаний мира по созданию энергетических кластеров.

Государственное предприятие "Национальный офис интеллектуальной собственности" презентует стратегию развития программы Государственной системы охраны интеллектуальной собственности Украины и создание Центра поддержки технологий и инноваций, проведет панельные дискуссии на темы защиты авторских прав, промышленной собственности, патентирования.

Для представителей малого и среднего бизнеса состоится тематическая конференция по международным программам поддержки и финансирования от EU4Business, COSME, Fit for Partnership with Germany и других европейских программ. Export Promotion Оffice, Enterprise Europe Network, International Trade Center расскажут о инструментах выхода на международные рынки.

На конференции "Образование. Наука. Инновации" состоятся панельные дискуссии на темы подготовки квалифицированных кадров путем объединения образования и бизнеса, информационный блок международных образовательных программ: Theo Prax, Erasmus+, eTWINING и др.

Спикеры конференции "Startupday" приведут примеры практических кейсов по развитию стартап-проектов и привлечению инвестиций, известные менторы и лидеры мнений поделятся личным опытом.

Среди участников форума будут литовские инновационные компании, форум посетит бизнес-делегация из Литвы.

В открытии приймут участие: Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и Директор департамента всемирной организации интеллектуальной собственности Михаил Швантнер.

В дни Форума состоится IP Марафон - конкурс среди команд молодых новаторов на лучший проект коммерциализации изобретений. На главной сцене состоится награждение победителей Всеукраинской научно-технической выставки - конкурса молодежных инновационных проектов.

Главный медиа-партнер форума Liga.net

Контакты: ООО "Международный выставочный центр":

Украина, г. Киев, Броварской пр-т., 15,

тел.: 206-87-17, 201-11-74,

ifim@innovationmarket.com.ua;

www.innovationmarket.com.ua;