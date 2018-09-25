Global Inspiring Forum 2018

Для ценителей подлинных знаний и прогрессивного бизнес-сообщества!

Сегодня успех прогрессивного бизнеса определяется умением ускоряться и выходить на новый уровень мышления.

Мы верим, что в этом мире мы все проводники. Кто-то кого-то ведёт к новым горизонтам, новым масштабам и грандиозным результатам.

Объединяя мировой опыт на одной сцене, мы верим, что можем стать проводником для каждого из вас.

Именно поэтому 12 ноября 2018 года на GLOBAL INSPIRING FORUM мы предлагаем вам пройти путь от поиска вдохновения и рождения идеи до трансформации идей в инновации и их внедрение.

Для этого мы пригласили спикеров глобального масштаба, каждый из которых является Экспертом (без преувеличения с Большой буквы) в своей области.

I-Innovation: хотите узнать, что будет происходить с миром в ближайшем будущем?

Как процессы глобализации и диджитализации изменят контекст будущего, и как трансформировать свой бизнес, чтобы оставить конкурентов позади?

Об этом вам расскажет шведский экономист, бизнес-спикер и режиссер документального кино Юхан Норберг.

I-Idea: не знаете, где искать идеи? Вам кажется, что все уже придумано до вас? Мировой эксперт по бизнес-креативности Фредрик Харен точно удивит вас и откроет новые возможности там, где казалось, что их уже нет.

I-Inspiration: придумать идею – это одна задача, но как зарядить этой идеей всю команду? Как добиться невероятных результатов от своей команды, или что такое вдохновляющее лидерство?

Именно этому научит британский спикер Кевин Гаскелл, ex-СЕО таких компаний как BMW, Porche, Lamborgini, которые при его руководстве достигли невероятного роста прибыли. И секрет этого - люди.

I-Implementation: самая мощная мотивация всегда была в спорте. Что заставляет олимпийских чемпионов тренироваться каждую секунду? Откуда берется такое сильное желание сверхрезультата? Как добиться такого желания в бизнесе? Бывший футболист и нынешний председатель датского инновационного футбольного клуба, бизнес-спикер нового поколения Расмус Анкерсен 6 лет путешествовал по миру и работал с мировыми атлетами. Полученные знания он успешно применяет в бизнесе и обучает этому. Узнайте, как воспитать собственную звездную команду чемпионов.

На одной сцене мы собрали четырёх масштабных личностей, чьи знания пропитаны вдохновением и ковались в современном мире инноваций. Они поделятся этими знаниями, которые помогут вам пройти СВОЙ путь от идеи до результата.

Сегодня мир меняется с невероятной скоростью! Ускоряйтесь и вы, чтобы всегда быть на шаг впереди обстоятельств - сформируйте концепцию ваших 4 I: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation на GLOBAL INSPIRING FORUM!

GLOBAL INSPIRING FORUM - это источник ваших убедительных результатов!

Ждём вас!

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ:https://goo.gl/uBPE6k

Организатор: компания KA Group – premium business events.