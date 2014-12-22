Церемония зажжения последней свечи праздника Хануки

15:45, 22 декабря 2014
Разное
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Во вторник, 23 декабря, в 18:30 в Мариинском парке на летней площадке  состоится зажигание последней свечи праздника Хануки.

На церемонию приглашены Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков, мер Киева Виталий Кличко, Главный Раввин Йонатан Маркович, глава Бюро по связям с русскоязычной еврейской диаспорой «Натив» Шмуель Полищук, а также политики, дипломаты и бизнесмены со стороны Израиля и Украины.

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