Всех ужасают события в нашем парламенте. Кто-то линчует Мороза за предательство, кто-то радуется, что наконец создалась антиукраинская коалиция и слюнку глотает в предчувствии Большого дерибана, еще кто-то закатывает истерику относительно роспуска Верховной Рады... А мы, простые граждане, уже хватаемся за сердце... А все потому, что мы только учимся воспринимать живой политический процесс, на который Украина, к счастью, все-таки способна.

Разговаривала вот с двумя российскими журналистами... Отчего, спрашиваю, у вас так предвзято относятся к событиям в Украине? Потому что завидуем, искренне ответил представитель одного из российских телеканалов. У вас политическая жизнь бурлит, как в Италии или Японии, а у нас – могила: тишина и покой.

И в самом деле? Почему мы так ужасаемся шуму-гаму, спорам и даже дракам в Верховной Раде, когда именно в таком формате рождаются жизненно важные для страны решения? Радоваться нужно, а не возмущаться.

Кое-кто уже едва ли не траур объявил: вот, мол, к власти пришли коммунисты, и Украине конец. Я не разделяю таких взглядов. За последние два года Украина прошла буквально столетнюю эволюцию, и сегодня никакие реваншисты не смогут повернуть ее к авторитаризму. Народ давно уже не тот. Даже электорат донецких не хочет коммунизма или, не дай Бог, “демократии” по-российски.

Поэтому не стоит впадать в отчаяние и ругать Мороза. Нужно воспринимать реальность такой, какой она есть. И наслаждаться жизнью.

Я пишу эти строки, находясь в Москве. Поверьте, здесь ситуация намного хуже. Здесь разрешено поддерживать лишь одну силу - с известным именем. А бывшие российские сторонники развития рынка и демократии действительно потеряли всякую надежду на лучшее...

Оксана Охримчук