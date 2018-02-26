Житомиряне стали победителями Всеукраинского конкурса компьютерных разработок «Экософт-2018».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"С 21 до 23 лютогоу городе Киеве прошел Всеукраинский конкурс компьютерных разработок «Экософт-2018» и отбор на международный конкурс «Infomatrix-2018». Житомир был представлен двумя проектами от учеников Житомирской общеобразовательной школы №17.Как результат - ребята заняли первые места в своих категориях: Павел Шкаев получил 1 место в категории «web-разработки», а Даниил Шмидт - 1 место в категории «обучающие программы». Также Шкаєв получил возможность представить Украину на международном конкурсе «Infomatrix – 2018» в Румынии", - сказано в сообщении.

Соперниками житомирян были студенты 3-4 курсов различных вузов Украины.

Также эти двое житомирян получили приз зрительских симпатий.

"Второй год подряд ученики Николая Тарасюка - учителя информатики общеобразовательной школы №17 - доказали, что Житомир может гордиться своими школьниками. Не каждый может дважды попасть в сборную в «компьютерных науках» и дважды занять первое место",- отмечают в горсовете.