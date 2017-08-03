Система автоматической блокировки за месяц работы остановила менее 1% подозрительных налоговых накладных

Количество остановленных системой автоматической блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности с начала запуска 1 июля по состоянию на 1 августа снизилось до 0,83% с 0,97% по состоянию на 27 июля, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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«С начала работы системы мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных (по состоянию на 1 августа) в Едином реестре налоговых накладных зарегистрировано почти 19,6 млн налоговых накладных / расчетов корректировки на сумму НДС почти 105 млрд гривень», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме 1 июля 2017 года после тестовой работы с апреля 2017 года.

Новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.