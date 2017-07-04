Кабмин одобрил законопроект об отмене ответственности бизнеса за неподачу вовремя отчетности из-за кибератак

Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене ответственности бизнеса, не подавшего вовремя необходимую отчетность в результате кибератак.

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«Мы даем возможность подать отчетность до 15 июля, и это устранит все проблемы», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия. Государственная фискальная служба пока не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако настойчиво рекомендует обращаться в киберполицию.