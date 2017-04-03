Порошенко о запуске электронного реестра возмещения НДС: Украина к этому дню шла 21 год

Президент Украины Петр Порошенко считает, что введение единого электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость является реализацией движения Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил во время совещания о начале работы в Украине электронного реестра автоматического возмещения НДС, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Я очень счастлив, что вся команда продемонстрировала абсолютно жесткую политическую волю и по администрированию налогов мы нашли достаточное количество аргументов, чтобы ввести эту новую, революционную систему, которая позволяет обеспечить эффективный, прозрачный общественный контроль за всем механизмом возмещения», - сказал президент.

Порошенко назвал очень важным начало работы системы автоматического возмещения НДС, ведь долгое время вместо прозрачной работы происходили лишь спекуляции в этой сфере.

«Украина к этому дню шла с 1996 года. 21 год украинские предприниматели, украинские бизнесмены ждали прозрачности возмещения налога на добавленную стоимость. 21 год, к сожалению, система возмещения НДС питала коррупционеров, которые за непрозрачные механизмы возмещения часто получали взятки. 21 год, к сожалению, из воздуха брались средства, вытягивались из государственного бюджета. И это имело огромные негативные последствия для экономики», - констатировал он.

Именно поэтому введение электронного администрирования возврата НДС президент назвал одним из важных этапов, который имеет огромную антикоррупционную составляющую. Вместе с введением прозрачных механизмов закупки газа, государственных электронных закупок через систему ProZorro, делегирования финансового ресурса на места в рамках децентрализации, когда община сама решает, куда направлять средства и имеет возможность контролировать их использование по прозрачным механизмом, отметил он.

«Запомните сегодняшний день – 3 апреля мы запускаем систему прозрачного общественного контроля за возмещением НДС», - сказал президент.

Среди преимуществ работы системы Порошенко назвал отмену ручного режима возмещения налога и полную автоматизацию процесса: в реестре каждый сможет проконтролировать дату внесения заявки на возмещение, налог будет возмещаться исключительно в хронологическом порядке, система проверок будет публичной, с обоснованиями и определенным сроком. «Передача заключения станет четко контролируемой под определенным сроком и никто не сможет отсрочить без объяснений или отменить или удалить из реестра того или иного субъекта-плательщика налогов», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в последнее время ситуация по возврату НДС кардинально менялась в лучшую сторону, но при этом подчеркнул, что этот процесс продолжал управляться в ручном режиме. «Приходит инвестор, обращается к президенту, к руководителю правительства, и мы занимаемся конкретным кейсом и обеспечиваем возмещения. Сегодня главное – не надо обращаться. Возмещение должно происходить автоматически», - подчеркнул Порошенко. Он подчеркнул, что новая система создана по европейской модели администрирования НДС, в отличие от той, что существовала в Украине – порочная практика администрирования этого налога в непрозрачных условиях.

«На сегодняшний день мы утверждаем – реализация движения в Европейский Союз заключается в том числе в автоматическом и эффективном, бескоррупционном функционировании налога на добавленную стоимость», - подчеркнул он.

Президент поблагодарил парламент, правительство и всех, кто приобщился к процессу создания и запуска реестра, и также поздравил с началом его работы представителей бизнеса. По убеждению главы государства, это будет способствовать улучшению условий работы предпринимателей.

«Хочу сказать, что это яркое свидетельство антикоррупционных шагов, эффективных шагов, направленных на улучшение инвестиционного климата», - заявил он.

Министр финансов Александр Данилюк продемонстрировал участникам совещания работу реестра, который размещен на сайте Минфина. Он, в частности, сообщил, что в реестре отражаются сведения о дате подачи заявки на возмещение НДС, предприятии, сумме, заявляемой для возмещения, а также информации о перечислении казначейством средств на счета предпринимателей. По его словам, всю входящую информацию в электронный реестр автоматического возмещения НДС формирует ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет эти данные электронной цифровой подписью.

Министр отметил, что до 1 июля реестр работает в тестовом режиме и в этот период будет осуществляться постоянный мониторинг его работы, а также будут приниматься замечания о недостатках функционирования и будет проводиться работа по их устранению.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Данилюк 2 апреля заявил о попытке срыва запуска работы автоматического электронного реестра возмещения НДС.

Вопрос возмещения НДС много лет было и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе этого года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.