Около 20% бизнеса уже пользуются услугами "единого окна" на таможне – замминистра финансов

Автоматизированной системой «Единого окна» для ускорения экспортно-импортных операций пользуются около 20% предпринимателей, деятельность которых предусматривает взаимодействие с таможней.

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Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на презентации проекта экспортной стратегии Украины в Киеве.

«Система пока работает в ограниченном режиме, но около 20% бизнеса уже пользуются услугами «Единого окна» - сказал Буца.

По его словам, такой показатель свидетельствует о заинтересованности бизнеса, в связи с чем работу по расширению функционала «Единого окна» нужно ускорить.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2016 года в Украине на пунктах таможенного контроля заработала автоматизированная система «Единое окно», целью которой является ускорение оформления экспортно-импортных операций. Это один из элементов реформирования таможни.

Система является полностью автоматизированной, позволяет подавать документы один раз в одно место и минимизирует контакты с госслужащими. «Единое окно» предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины, и о результатах его государственного контроля.