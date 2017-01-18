В УСПП считают, что бизнес требует условий для развития, а не "красной тряпки" в виде штрафов

Вместо максимального стимулирования частной предпринимательской инициативы законодательные нововведения с начала 2017 уже привели к закрытию десятков тысяч ФЛП, а оставшиеся могут столкнуться с огромными штрафами. Когда стране нужен экономический подъем более чем 0-1% ВВП, то малому и среднему бизнесу необходимо оказать максимальную поддержку, убрать все препятствия на его пути, отмечают в Антикризисном совете общественных организаций и УСПП.

Многие представители делового сообщества уже выразили свою обеспокоенность нововведениями уплаты ЕСВ ФОПами (704 грн.) при отсутствии доходов последних. По разным данным, от 120 до 160 тыс. таких предпринимателей прекратили свою деятельность с декабря 2016 года. Высока вероятность перехода некоторых из них «в тень» – особенно тех, кто осуществляет сезонные работы, не может быстро перейти на новые продукты, зависит от договоров с юридическими лицами и т.д.

«Налоговая нагрузка и штрафы ставят малый бизнес на грань выживания, побуждают скрывать свои доходы, выплачивать зарплаты в конвертах. О каком доверии и развитии идет речь? Все обстоит как раз наоборот – необходимы льготы, максимально простые и удобные условия ведения собственного дела. Ведь сейчас малый бизнес – это не просто возможность реализовать себя и свои способности наилучшим образом, это средство выживания, спасения от нищеты в кризисных условиях. Речь идет о тысячах рабочих мест, наполнении бюджета и оживлении внутреннего рынка», – говорит президент УСПП Анатолий Кинах.

Сейчас штрафы, установленные за нарушение требований законодательства, несоизмеримы с уровнем доходов малого бизнеса – от 96 до 320 тыс. грн. Любой предприниматель, работодатель тысячу раз подумает, стоит ли ему расширять собственное дело или и вообще заниматься им дальше.

За неоформленного работника или выплату зарплаты без учета ЕСВ полагается штраф в 96 тыс.грн. А вот за недопуск проверки этих фактов штраф составит уже 320 тыс. грн. (почти $ 12 тыс). Многие из малых предпринимателей могут похвастаться такими доходами? Для сравнения, за самовольный захват водных объектов в казну нужно заплатить от 51 до 119 грн., самовольную застройку – 850 грн.

«С одной стороны – дорогие кредитные ресурсы (около 25%), валютные колебания, высокие налоговые ставки, а с другой – непомерные штрафы, часто в размерах, которые предприниматель не в силах оплатить. Бизнес требует доверия, условий для развития, а не «красной тряпки» в виде штрафов», – отмечает Кинах.

В УСПП и Антикризисном совете общественных организаций требуют пересмотра или даже отмены штрафов. Тут считают: необходимо разработать комплексную программу поддержки самозанятости, малого бизнеса в Украине. Учетная ставка НБУ должна последовательно снижаться, одновременно стимулируя частные банки кредитовать реальный сектор экономики.

Малый бизнес должен перестать чувствовать себя без вины виноватым – предпринимательство необходимо сделать выгодным и престижным делом, которое пользуется доверием со стороны государства, уверены в УСПП.