В Николаевской области Приватбанк по программе "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес на 15 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 20 декабря, во время бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей» сказал директор Николаевского регионального управления Приватбанка Федор Дымов.

Всего про программе «КУБ» в Николаевской области на данный момент выдано 211 кредитов.

Дымов также сообщил, что сейчас работа программы приостановлена, однако в ближайшие дни, после соответствующих согласований с Нацбанком, она возобновится.

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«До пятницы все работало идеально. Я думаю, что этот проект неделю будет на каникулах, пока мы с Нацбанком проработаем», - объяснил Дымов.

«Я надеюсь, 2-3 дня и все заработает», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле крупнейший банк Украины Приватбанк запустил онлайн-проект «Кредитование украинского бизнеса» (КУБ) для привлечения граждан к инвестированию в украинские предприятия. С помощью сервиса «КУБ» заинтересованные в привлечении инвестиций предприниматели будут выставлять на сайте заявки на получение финансирования до 300 тыс. грн. Также предприниматели смогут предлагать будущим инвесторам дополнительные бонусы и скидки.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.