Переселенка из Луганска самостоятельно открыла собственную кондитерскую (видео)
18:32, 17 ноября 2016Предпринимательство
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Эстрадная артистка, которая из-за войны была вынуждена перебраться в Харьков, не сломалась под давлением обстоятельств и самостоятельно открыла свою пекарню.
Кадр из видео ТСН
Теперь Екатерина Самарская - кондитер. Сменив город и профессию, ее семья радует покупателей яркими авторскими вкусностями.
За год Екатерине удалось получить грант, открыть свою небольшую мастерскую, и обеспечить работой родных и друзей.
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