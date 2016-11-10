Довгий стал представителем УСПП в Раде
Народный депутат и член экономического комитета ВР Олесь Довгий будет представлять интересы промышленников, предпринимателей и работодателей в парламенте.
Об этом было объявлено во врем съезда УСПП. Сообщается также, что кандидатуру нардепа поддержали в Федерации работодателей Украины.
По словам Довгого, уже в ближайшее время заработает офис бизнес-представителя.
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«Этот офис будет инструментом коммуникации между бизнесом и законодательным органом, и его основное предназначение – стимулирование реформ в Украине. У этой организации будет свой мощный аналитический центр для сбора и обработки информации, интернет-площадка для обсуждения самых актуальных инициатив, общественная приемная. Это будет не только окошко для приема жалоб. Прежде всего, каждый предприниматель сможет лично принять участие в создании законов», - рассказал депутат.
Довгий также отметил, что его основная задача как бизнес-представителя мобилизовать парламент на проведение реформ, которые сегодня необходимы украинскому бизнесу и экономике в целом .
«Я стал соавтором многих законодательных инициатив, которые направлены на дерегуляцию и улучшение бизнес-климата, однако эту тенденцию нужно поддерживать и наращивать темпы. Ведь, во-первых, делается недостаточно. А, во-вторых, без учета мнения бизнеса», - заявил Довгий.
“Я верю в то, что реальным показателем эффективной деятельности власти должно стать количество построенных заводов, количество созданных рабочих мест и объемы создан созданной в Украине добавленной стоимости”, - подчеркнул нардеп.
Напомним, что решение о создании офиса представителя промышленников, предпринимателей и работодателей было принято 28 октября во время заседания Антикризисного совета общественных организаций, который одобрил проект Антикризисной программы совместных действий власти и бизнеса.