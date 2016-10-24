На предпринимательском бизнес-форуме банкиры рассказали, кто именно кормит власть

В Украине в кратчайшие сроки должны быть созданы самые благоприятные условия для работы частных предпринимателей, малого бизнеса, так как именно этот сектор экономики сегодня является ключевым для украинской экономики, и его развитие ключевой вопрос национальной безопасности. Об этом заявил председатель правления крупнейшего украинского банка ПриватБанка в ходе выступления на первом форуме для предпринимателей «Украина – страна предпринимателей». “Именно предприниматель сегодня кормит Президента, парламент, армию, а у нас на него все смотрят, как на потенциального ​нарушителя, уклоняющегося от налогов”​, - заявил Александр Дубилет в ходе панельной дискуссии форума, посвященной вопросам поддержки бизнеса. По его словам, для чиновников правительства и местных органов власти показатель созданных рабочих мест должен в ближайшем будущем стать основной оценкой качества их работы.

В то же время, по словам спикеров форума, представители правительства проигнорировали участие в дискуссии о политике поддержки малого бизнеса. По словам Президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, который выступил организатором форума, сегодня в Украине себя считают средним классом только 1% населения, в то время как в Польше средний класс предпринимателей составляет более 40%. «Пока в других базовых отраслях кризис, государство должно рассматривать развитие самозанятости, малого и среднего бизнеса как свою стратегию, ведь это новые рабочие места, рост платежеспособности населения, формирования среднего класса. Украинское общество к этому готово: более 60% молодежи хотело бы открыть собственное дело» - заявил Анатолий Кинах.

​Приведенные на форуме цифры по миграции трудоспособного населения в страны Европы ​​прозвучали очень эмоционально. Только в Польша в этом году выдаст более 500 тыс рабочих виз. Если не переломить тенденцию в стране, кроме пенсионеров и госслужащих никого не останется, - отметили участники форума. Для преодоления этой негативной тенденции, в ходе форума было объявлено о запуске в Украине новой программы поддержки малого бизнеса “Страна предпринимателей”, которая при финансировании в 20 млрд грн на ближайшие годы может способствовать созданию около 1 млн рабочих мест. Как отметили разработчики проекта, только за первые шесть месяцев работы портала "КУБ" украинские предприниматели получили от инвесторов на финансирование старта или развитие собственного бизнеса больше 1,5 млрд грн, что позволило создать 71 тыс. новых рабочих мест.

Первый бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» объединил более 500 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. Кроме выступлений представителей власти и международных организаций, вдохновляющих историй успеха молодых украинских предпринимателей, участники форума получили из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерскому учету, налоговой отчетности, юридическому сопровождению деятельности, франчайзингу, электронной коммерции.