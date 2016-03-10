ПриватБанк открыл украинцам возможность осуществлять платежи в рассрочку через терминалы самообслуживания





Как сообщили в банке, теперь оформить рассрочку можно самостоятельно за одну минуту в любом из 12 450 терминалов, установленных в отделениях банка, крупных торговых центрах по всей Украине.

«Мы всегда создаем решения, помогающие нашим клиентам экономить время и деньги, – говорит заместитель Председателя Правления ПриватБанка Роман Негинский. – Таким образом, клиенты смогут осуществить оплату с помощью сервиса «Мгновенная рассрочка» в терминале самообслуживания, после чего будет сформирован договор, а средства – отправлены продавцу».

Оформить рассрочку через терминал самообслуживания очень просто. Если клиенту доступен сервис «Мгновенная рассрочка», он появится на экране автоматически в момент совершения любого платежа в ТСО. При этом оплату можно разделить на 10 частей, а средства будут автоматически списываться с карты.