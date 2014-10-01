Боевики продолжают обстреливали силы АТО и населенные пункты - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВо время обстрела боевиками Попасной погиб мужчина, двое ранены

"Наиболее напряженной ситуация остается в районах Донецкого аэропорта, а также в Мариуполе, Дебальцево, Счастье. В течение суток были зафиксированы неоднократные обстрелы из «Градов», минометов и стрелкового оружия Донецкого аэропорта, а также населенных пунктов Никишино, Старогнатовка, Редкодуб. Фиксируется передислокация бронетехники террористов в районе города Дебальцево", - сказал Лысенко.

Кроме того, отметил он, террористы совершили несколько выстрелов из РСЗО БМ-21 "Град" и минометов в направлении Авдеевки со стороны Донецка.