Боевики продолжают обстреливали силы АТО и населенные пункты - СНБО

13:16, 01 октября 2014
Армия
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В течение суток террористы неоднократно обстреливали силы АТО и населенные пункты на востоке Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Наиболее напряженной ситуация остается в районах Донецкого аэропорта, а также в Мариуполе, Дебальцево, Счастье. В течение суток были зафиксированы неоднократные обстрелы из «Градов», минометов и стрелкового оружия Донецкого аэропорта, а также населенных пунктов Никишино, Старогнатовка, Редкодуб. Фиксируется передислокация бронетехники террористов в районе города Дебальцево", - сказал Лысенко.

Кроме того, отметил он, террористы совершили несколько выстрелов из РСЗО БМ-21 "Град" и минометов в направлении Авдеевки со стороны Донецка.

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