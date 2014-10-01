СМИ: Начался бой за Донецкий аэропорт

В городе слышна интенсивная пулеметная стрельба. Бою предшествовала 15-минутная артподготовка, пишет Сегодня.

Жители Киевского района Донецка после двухчасового затишья снова спускаются в подвалы.

Кроме того, многие родители опасаются провокаций и боятся, что завтра артобстрел продолжится и по городу, так как боевики обязали горожан привести детей в школу.

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Напомним, Донецкий международный аэропорт им.Сергея Прокофьева стал территорией ожесточенного противостояния украинских военных и боевиков с 26 мая 2014 года. После этого аэропорт Донецка приостановил обслуживание рейсов, т.к. террористы потребовали вывести военнослужащих, охранявших этот стратегический объект.

26 мая начался штурм аэропорта боевиками батальона "Восток". После этого боевики многократно штурмовали аэропорт при помощи тяжелой артиллерии, обстреливая позиции украинских военных и добровольческих батальонов, контролирующих территории старого и нового терминалов.