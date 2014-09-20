На Тернопольщине началось Всеукраинское военное паломничество к чудотворной иконе Зарваницкой Божьей матери
Сегодня, 20 сентября, на Тернопольщине в Марийском духовном центре в селе Зарваница Теребовлянского района началось Всеукраинское военное паломничество. Это уже шестое, начиная с 2009 года, паломничество украинских военных к святому месту, которое входит в двадцатку крупнейших Марийских центров мира. В этом году оно проходит под лозунгом «Мир даю вам».
Организатором паломничества выступила Украинская греко-католическая церковь по согласованию и при участии представителей Министерства обороны Украины, МВД Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пенитенциарной службы Украины. Паломничество совершается по благословению и при участии военного епископа-владыки Михаила Колтуна, руководителя Департамента Патриаршей Курии Украинской Греко-Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины.
Особенностью нынешнего паломничества является участие в нем военнослужащих-участников АТО, представителей добровольческих батальонов, раненых, которые находятся на реабилитации, членов семей раненых и погибших военнослужащих.
Ожидается, что святое место, где в храме Пресвятой Троицы хранится чудотворная икона Божьей Матери, посетит около тысячи военнослужащих силовых структур и членов их семей со всех регионов государства.
Мероприятие началось с молитвы к Пресвятой Богородице и продолжился торжественным шествием участников паломничества к фигуре Матери Божией. Кроме того, программа паломничества предусматривает поминальную Божественную Литургию, Крестный ход, панихида за погибшими военнослужащими и поход со свечами и ночные бдения.
Завершится паломничество в воскресенье 21 сентября Архиерейской Божественной Литургией.