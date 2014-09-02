Украинские военные получили гуманитарную помощь из Литвы

16:36, 02 сентября 2014
Армия
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Сегодня, 2 сентября, в Киев прибыли 6 тонн гуманитарной помощи из Литвы для украинских военнослужащих, участвующих в проведении антитеррористической операции.

mil.gov.ua

Военный атташе посольства Литвы в Украине Миндаугас Квиклис рассказал, что первая часть груза передана от литовского государства и оборонного ведомства. Сюда вошли 4600 сухих пайков и медицинское оборудование с медикаментами. Это - хирургические халаты, наборы медицинских шин, наборы медикаментов и медицинского оборудования, ларингоскопи, марлевые повязки и абсорбирующие вещества, медицинские инструменты и т.д.

Сбор второй части помощи осуществили неравнодушные литовские граждане, которые готовы подставить дружеское плечо украинцам. Закупкой ботинок и военной формы занимались исключительно благотворители.

Вместе с военными пилотами, которые доставили груз в Украину, прилетел и один из волонтеров. Йонас Охман рассказал, что сейчас в Литве формируют волонтерские движения и организации, которые готовы оказывать посильную помощь военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

"У нас создается волонтерская система в разных городах, где люди собирают вещи и переводят средства на благотворительные счета. Все вещи попадают на наш центральный склад. Сегодня, к сожалению, удалось привезти от литовских благотворителей лишь ботинки, разгрузки и форму. Однако у нас уже есть шлемы и бронежилеты, которые очень нужны вашим военнослужащим. Все это будет обязательно передано в украинским войскам в ближайшее время", - рассказал Йонас Охман.

Также он отметил, что сейчас в Литве есть уже почти 300 волонтеров-активистов и тысячи тех, кто так или иначе помогает украинцам, или готов помочь. Кроме того, по словам волонтера, сейчас во многих странах Европы также создаются подобные благотворительные волонтерские организации.

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