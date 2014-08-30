Олег Скрипка поздравил военных из бригады тактической авиации с профессиональным праздником
Сегодня, 30 августа, до военнослужащих бригады тактической авиации, что на Киевщине, по случаю праздника посетили лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, основатель Х-парка Free Games Юрий Зозуля и Сергей Коба, которые поздравили пилотов с праздником.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Благотворительный концерт для украинских военнослужащих - это шаг к победе, а услышанные слова любви к Родине, от патриота Украины Олега Скрипки, вдохновляют каждого из нас незыблемо стоять на защите наших воздушных границ", - отметил офицер авиационной части.Читайте такжеГелетей поздравил работников и ветеранов авиационной промышленности и транспорта по случаю Дня авиации
Шквал аплодисментов и искренних слов благодарности звучали в адрес волонтеров Юрия Зозули и Сергея Кобы, которые за последний месяц второй раз побывали в этой воинской части. Ведь каждый их визит - это оказание благотворительной помощи авиаторам. Так, накануне ребята закупили и передали в пользование пилотам новые образцы авиационного снаряжения. А это реальная помощь при несении боевого дежурства и выполнении поставленных задач по назначению.
В завершение благотворительного концерта гости и военнослужащие сделали памятные фото на память.