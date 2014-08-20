Представителей СМИ приглашают на генеральную репетицию Парада ко Дню независимости

14:59, 20 августа 2014
Армия
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20 августа, в Киеве на Крещатике состоится Генеральная репетиция Парада к 23-й годовщине Независимости Украины.

Сегодня состоится Генеральная репетиция Парада

В репетиции примут участие сводные подразделения Вооруженных Сил Украины и других силовых структур.

За репетицией будет наблюдать руководство Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Сбор представителей средств массовой информации, желающих осветить репетицию, в 19.30 на Майдане Незалежности.

Справки по телефонам Управления прессы и информации Министерства обороны Украины: (044) 253-20-73 и 253-03-19.

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