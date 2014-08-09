Минобороны закупило 33 квартиры для семей погибших участников АТО

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

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"В городе Костополь состоялось вручение смотровых ордеров и ключей на постоянное и служебное жилье семьям 26 военнослужащих. Еще 7 квартир зарезервированы для семей погибших участников АТО. Эти квартиры для военнослужащих приобретенные за средства Министерства обороны у частного застройщика в 172-квартирном доме", - говорится в сообщении и отмечается, что очередники Ривненского гарнизона получили квартиры уже с ремонтом и центральным отоплением.

"Здание уже сдано в эксплуатацию и передано на баланс Костопольской городского совета. Дом утеплили, а во дворе для маленьких жителей обустроена детская площадка", - отметил начальник квартирно-эксплуатационного отдела подполковник Олег Падитель.

"На сегодняшний день в очереди в гарнизоне находится 949 семей", - отметил председатель жилищной комиссии Ривненского гарнизона полковник Владимир Кузык.