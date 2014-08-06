Террористы обстреляли два пункта дислокации украинской армии на Луганщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

“Сегодня был осуществлен минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Сабовка Луганской области, во второй половине дня террористы обстреляли подразделения АТО из установок “Град” в районе поселка Красный Яр Луганской области”, - сказал пресс-секретарь СНБО.

Читайте такжеНа Луганщине в двух городах нашли 257 боеприпасов и более 25 тонн пороха Он также отметил, что, по имеющейся информации, по состоянию на 17.00 потерь со стороны украинских военных нет.