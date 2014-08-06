Гелетею поручили уволить руководителей отделов, ответственных за обеспечение армии и закупку вооружений

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупок вооружений.

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Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупки вооружений», - написал он.