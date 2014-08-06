Гелетею поручили уволить руководителей отделов, ответственных за обеспечение армии и закупку вооружений
15:54, 06 августа 2014Армия
2
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупок вооружений.
Читайте такжеПорошенко обязал председателей ОГА позаботиться о семьях погибших во время АТО
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
«Поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупки вооружений», - написал он.
Поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупок вооружений
- Петр Порошенко (@poroshenko) August 6, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter