Гелетею поручили уволить руководителей отделов, ответственных за обеспечение армии и закупку вооружений

15:54, 06 августа 2014
Армия
2

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупок вооружений.

Читайте такжеПорошенко обязал председателей ОГА позаботиться о семьях погибших во время АТО

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупки вооружений», - написал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter