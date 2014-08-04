В СНБО опровергли информацию о том, что украинские военные просили убежище в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“С ними связь есть, через дипломатические каналы ведутся переговоры, как их вернуть в Украину”, - сказал Лысенко.

Отвечая на один из уточняющих вопросов, он опроверг информацию о том, что якобы украинские военные, среди которых есть и пограничники, попросили убежище в России.

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Лысенко сообщил, что сегодня в 4.30 проходила плановая операция по деблокированию украинских военных в районе Червонопартизанска. “Значительная часть военнослужащих успешно выполнила задачу командования АТО, и вышла в безопасное место для отправки в пункты восстановления боеспособности. Часть военнослужащих вышла на российскую территорию. После их возвращения будут выяснены все обстоятельства ночного события”, - сказал Лысенко.