Количество желающих сдать кровь для военнослужащих превышает технические возможности врачей

- Главной целью мероприятия было пополнение банка крови Полтавского областного центра переливания крови для нужд больниц региона. Значительная часть помощи пойдет на нужды раненых участников боевых действий в зоне АТО, поэтому не удивительно, что активность желающих сдать кровь очень высокая, - рассказал заместитель начальника учреждения по воспитательной работе подполковник Юрий Кривонос.

Присоединился к акции и личный состав Полтавского военного колледжа сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций.

Активность военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины в этот день была настолько высокой, что у выездной бригады областной станции переливания крови не хватило технических возможностей для обслуживания всех желающих. Поэтому командование части согласовало с медицинскими работниками дату следующего визита.