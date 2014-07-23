За сутки террористы 16 раз обстреляли позиции сил АТО, 5 военных ранены - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На протяжении суток террористы 16 раз обстреляли блокпосты и позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Макарово, Дибровка, Дьяково, Стукалова Балка, Мариновка, Кожевня, Луганск, Ильичевка, Донецк, Амвросиевка, Авдиевка, Тараны», - сказал он.

«При этом они (террористы) использовали российскую технику», - добавил Лысенко.

Читайте такжеТри украинских пункта пропуска постоянно обстреливаются со стороны РФ - СНБО Он заявил, что «за минувшие сутки у нас не погиб ни один военнослужащий, однако 5 военных получили ранения».

Как сообщал УНИАН, 22 июля украинские военные освободили от террористических группировок город Северодонецк Луганской области.