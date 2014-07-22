Силы АТО продолжают освобождать города и населенные пункты от террористических группировок

Сегодня, 22 июля, военнослужащие ВС Украины и других военных формирований, которые принимают участие в АТО, освободили от террористических группировок город Северодонецк Луганской области. Теперь над городским советом развевается украинский флаг.

После обеда началась операция по обезвреживанию бандитских формирований и зачистка в городе Лисичанск.

В течение дня террористами был осуществлен ряд минометных обстрелов позиций АТО сил в районе населенного пункта Макаров. Наши подразделения открыли огонь в ответ.

Терорристическими группировками с самоходной артустановки 2С19 «Мста-С» со стороны Российской Федерации совершено несколько обстрелов блокпосту сил АТО вблизи населенного пункта Дубровка. Также был обстрелян блокпост подразделений АТО в районе населенного пункта Дьяково со стороны Российской Федерации, и с ПТУР блокпост вблизи населенного пункта Мариновка. В обоих случаях силы АТО вели ответный огонь. А вблизи населенного пункта Марьино на инженерной переправе произошло боевое столкновение.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и подразделения, которые привлечены к АТО, севершают адекватный отпор террористам.