Минобороны проверило материально-техническое обеспечение участников АТО

Как рассказал председатель инспекторской группы, заместитель министра обороны Петр Мехед, обеспечение воинских частей, которые принимают участие в АТО, материальными средствами вещевой службы организовано путем подвоза необходимого количества имущества транспортом объединенных центров обеспечения до базового лагеря по заявкам командиров подразделений, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Требуют замены 14652 пары ботинок с высокими берцами и столько же комплектов костюмов камуфлированных летних, срок носки которых истек", - сообщил Петр Мехед.

Низкой остается обеспеченность военнослужащих средствами индивидуальной защиты. По состоянию на 6 июля обеспеченность составляет: бронежилеты - 67 % (I-IV классов защиты), то есть 17648 комплектов, при необходимости 24857 комплектов.

Петр Мехед также сообщил, что питание личного состава, привлеченного к АТО, проводится в соответствии с нормами продовольственного обеспечения в базовых лагерях путем развертывания полевых кухонь и приготовления горячей пищи. "На блокпостах и огневых точках, удаленных от базовых лагерей, питание осуществляется путем приготовления горячей пищи на малолитражных кухнях, доставки горячей пищи термосами с базовых лагерей трижды в день, где это невозможно - выдачей сухих пайков", - сообщил заместитель министра обороны.

В военных лагерях созданы повышенные запасы продовольствия по всей номенклатуре в объемах от 7 до 12 суток, воды питьевой бутилированной - на 3-5 суток. Подвоз продовольствия в отдаленных подразделений осуществляется автотранспортом, в случае необходимости привлекается воздушный транспорт, как, например, в подразделения вооруженных сил (ВС), которые прикрывают Луганский аэропорт.

Силы и средства медслужбы формирований ВС, участвующих в АТО, усилены мобильными врачебно-сестринскими бригадами и врачами-специалистами из состава госпиталей и военно-медицинских клинических центров регионов. Учреждениями здравоохранения Минобороны в определенных районах развернуты 2 военных мобильных госпиталя (еще 2 находятся в резерве) и сформировано 31 мобильную врачебно-сестринскую бригаду. "Медицинская помощь раненым и больным на блокпостах и базовых лагерях предоставляется своевременно с последующей эвакуацией в военные или гражданские лечебные учреждения для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации", - рассказал Петр Мехед.

Он добавил, что с целью быстрейшей доставки раненых на этапе оказания специализированной медицинской помощи медицинская эвакуация осуществляется с привлечением вертолетов и самолета поисково-спасательных служб.

"Для того, чтобы вооруженные силы смогли полностью выполнить свои задачи в зоне АТО, нужно обеспечить 4 составляющие: связь, защита, средства разведки и высокоточное вооружение. Относительно остальных видов обеспечения, это - вопросы информационно-аналитического обеспечения военнослужащих", - подчеркнул Петр Мехед.

Военнослужащих, находящихся на блокпостах, в отдаленных точках, или которые обеспечивают выполнение передовыми подразделениями задач и постоянно находятся в движении, невозможно собрать, чтобы провести беседу или разъяснительную работу. Поэтому иногда возникают моменты, которые нужно уже потом доделывать. " Это касается разъяснения тех норм социальной защиты, которые имеют изменения. Это доведение последних законов, которые регулируют денежное обеспечение военнослужащих. Безусловно, нужно еще ближе и больше работать с военнослужащими, потому что после начала продвижения вперед у большинства военнослужащих наконец в глазах загорелся огонек, который сегодня говорит, что с первыми успехами у военнослужащих ВС появилось то, что я раньше видел в Афганистане. Когда есть результат, то у военнослужащего появляется уверенность в своих силах, уверенность в своих командирах и готовность защищать свою Родину", - подчеркнул заместитель министра обороны.