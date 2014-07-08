Силы АТО начали подготовку к освобождению Донецка и Луганска от террористов
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уверяют, что идет очень тщательная подготовка к освобождению Донецка и Луганска от террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов
“Идет подготовка к освобождению Донецка и Луганска. Идет подготовка очень тщательным образом, потому что запрещено использовать артиллерию и авиацию”, - сказал он.
Он отметил, что в этой операции будут задействованы все специальные подразделения, которые принимают участие в освобождении востока Украины от террористов.
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При этом Лысенко заметил, что силы АТО владеют информацией о расположении подразделений террористов, их укреплениях и др.
Как сообщал УНИАН, Президент Петр Порошенко пообещал не применять авиацию и артиллерию в Донецке