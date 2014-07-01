Ни один из субъектов хозяйствования не отказался поставлять продукты в зону АТО

Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения вооруженных сил (ВС) тыла ВС полковник Александр Андрух. "Существующая система аутсорсинга позволила обеспечить бесперебойное продовольственное обеспечение воинских частей и в стационарных и в полевых условиях. Более того, кое-кто из гражданских лиц, которые это делали, даже получили ранения и лечились от них", - добавил он.

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Полковник Александр Андрух сообщил, что поскольку в отдельных регионах на востоке ведется стрельба и продолжаются боевые действия, то для военных частей, которые задействованы в АТО, были определены места, в которые субъекты хозяйствования подвозят продукты, а уже оттуда военным или авиационным транспортом они доставляются к месту назначения.

"В будущем есть определенные наработки и хотелось, чтобы система аутсорсинга осталась. Но ее целесообразно будет оставить только для военных учебных заведений и воинских частей, которые постоянно находятся в местах дислокации - в медицинских учреждениях, на базах, складах и арсеналах. А для всех остальных - должны быть штатные военные повара", - отметил полковник Александр Андрух.