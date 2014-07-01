Ни один из субъектов хозяйствования не отказался поставлять продукты в зону АТО

18:53, 01 июля 2014
Армия
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Ни один из субъектов хозяйствования в рамках аутсорсинга не отказался от поставки продуктов в зону проведения АТО.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения вооруженных сил (ВС) тыла ВС полковник Александр Андрух. "Существующая система аутсорсинга позволила обеспечить бесперебойное продовольственное обеспечение воинских частей и в стационарных и в полевых условиях. Более того, кое-кто из гражданских лиц, которые это делали, даже получили ранения и лечились от них", - добавил он.

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Полковник Александр Андрух сообщил, что поскольку в отдельных регионах на востоке ведется стрельба и продолжаются боевые действия, то для военных частей, которые задействованы в АТО, были определены места, в которые субъекты хозяйствования подвозят продукты, а уже оттуда военным или авиационным транспортом они доставляются к месту назначения.

"В будущем есть определенные наработки и хотелось, чтобы система аутсорсинга осталась. Но ее целесообразно будет оставить только для военных учебных заведений и воинских частей, которые постоянно находятся в местах дислокации - в медицинских учреждениях, на базах, складах и арсеналах. А для всех остальных - должны быть штатные военные повара", - отметил полковник Александр Андрух.

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