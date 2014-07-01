Силы АТО отбили нападение на блокпост на дороге Красный Лиман - Ямполь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО наносят авиационные и артиллерийские удары по террористам - Тымчук

Также он сообщил, что сегодня боевиками была обстреляна из минометов гора Карачун в Славянске Донецкой области. Потерь со стороны украинских военных нет.