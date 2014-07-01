Силы АТО отбили нападение на блокпост на дороге Красный Лиман - Ямполь
18:01, 01 июля 2014Политика
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Силы Антитеррористической операции (АТО) без потерь отбили нападение на блокпост на дороге Красный Лиман – Ямполь в Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
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Также он сообщил, что сегодня боевиками была обстреляна из минометов гора Карачун в Славянске Донецкой области. Потерь со стороны украинских военных нет.
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