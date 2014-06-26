На одном из военных полигонов продолжается боевое слаживание танковых подразделений

Как отметил командир танкового подразделения, для выполнения упражнений необходима слаженность действий не только экипажа, но и взвода.

"Например, на поражения бронированного объекта у экипажа есть только три снаряда и чуть больше одной минуты, а уход с боевой позиции все экипажи должны осуществить одновременно, прикрывая друг друга. Учитывается все: и точность, и время выполнения задачи", - сообщил офицер.

В течение подготовки к выполнению упражнений было проверено знание танкистами мер безопасности, основ и правил стрельбы, порядка определения исходных установок для стрельбы, материальной части вооружения и боеприпасов, навыков в разведке целей наблюдением и целеуказаний, а также выполнение нормативов по огневой подготовке - устранению неисправностей, которые могут возникнуть во время стрельбы. Особое внимание обращалось на выверку прицелов, проверку боем танковых пушек и приведение спаренных с пушкой пулеметов к нормальному бою.

"Военнослужащие понимают, что каждая минута, проведенная на полигоне, это опыт и умение, которые могут спасти жизнь не только ему, но и экипажу. Ответственность и чувство патриотизма у нас высокое, и мы в любую минуту готовы выполнить поставленные задачи", - подчеркнул командир танкового подразделения.