Минобороны: в бое под Снежным убиты 40 боевиков и уничтожены 12 единиц техники

Как сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны, 12 июня, вблизи государственной границы, на юго- запад от населенного пункта Степановна, во время ожесточенного боя украинские военнослужащие сил антитеррористической операции уничтожили 2 БТР, 2 танка и 2 КамАЗа, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы 12.7 мм – “КОРД”.

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В этот же день были перехвачены и уничтожены 3 колонны террористов. В частности, на дороге, расположенной южнее населенного пункта Снежное, ударами боевых вертолетов уничтожена автомобильная колонна, которая вторглась со стороны России. После ударов боевых вертолетов был высажен воздушный десант, завершивший разгром противника. Потери террористов составили: 12 единиц автомобильной техники и свыше 40 боевиков, которые перевозили значительное количество оружия российского происхождения и боеприпасов. В частности, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ружья и стрелковое оружие.

Вооруженные силы совместно с Государственной пограничной службой взяли под контроль участок государственной границы на юге и севере Луганской области и на севере Донецкой области.