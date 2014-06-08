В сети появилось видео, как в Снежное въехали три грузовика с террористами и БТР
15:59, 08 июня 2014Политика
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В сети появилось видео, на котором зафиксирован въезд в город Снежное трех грузовиков с террористами и БТР.
REUTERS
Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная в аккаунте группы "Информационное сопроивление" на Youtube.
На видеозаписи можно видеть, как в город въезжает коллона из трех грузовиков и нескольких микроавтобусов и БТР.
Напомним, командир специального батальона "Азов" Ярослав Гончар на своей странице в Facebook сообщил, что в Снежном на крышах установили ПЗРК, между блокпостами террористы роют окопы.
Нардеп Олег Ляшко сообщил, что в Снежное прибыли около 300 боевиков и БТРы, установили пулемет и зенитное орудие - Ляшко
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