В сети появилось видео, как в Снежное въехали три грузовика с террористами и БТР

Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная в аккаунте группы "Информационное сопроивление" на Youtube.

На видеозаписи можно видеть, как в город въезжает коллона из трех грузовиков и нескольких микроавтобусов и БТР.

Напомним, командир специального батальона "Азов" Ярослав Гончар на своей странице в Facebook сообщил, что в Снежном на крышах установили ПЗРК, между блокпостами террористы роют окопы.

Нардеп Олег Ляшко сообщил, что в Снежное прибыли около 300 боевиков и БТРы, установили пулемет и зенитное орудие - Ляшко