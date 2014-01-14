У Вооруженных Сил Украины начался новый учебный год

В частности, в отдельной бригаде связи оперативного командования "Север", в Ровно, состоялся торжественный митинг, вручение оружия и закрепления военной техники за воинами-связистами.

В 51 отдельной механизированной бригаде оперативного командования "Север" уже состоялись занятия с личным составом. Полковник Владимир Яцкив напомнил подчиненным об успехах военнослужащих Владимир-Волынского гарнизона в области боевой и профессиональной подготовки, ведь солдаты и офицеры отдельной механизированной бригады стали победителями всеукраинских соревнований среди танковых взводов Вооруженных Сил Украины.

Очередной период подготовки и боевой учебы военных подразделений стартовал и в воинских частях и учреждениях Луцкого и Ковельского гарнизонов. Первый день обучения был посвящен занятиям по мерам безопасности, предупреждению травмирования личного состава в повседневной деятельности и при выполнении мероприятий боевой подготовки.

На базе Львовского, Черновицкого областных военных комиссариатов и 124 объединенного центра обеспечения Тыла Вооруженных Сил Украины тоже произошли занятия по безопасности организации, проведения плановой работы и выполнения задач повседневной деятельности. Подобные занятия прошли и в воинских частях 8 армейского корпуса, который возглавляет генерал-лейтенант Петр Литвин.

А в 72 отдельной механизированной бригаде, что на Киевщине, состоялось вручение вооружения и военной техники личному составу части, который стал в строй подразделений бригады в период подготовки к учебному году.

В 91 инженерном полку оперативного командования "Юг", что на Сумщине, торжества начались с подведения итогов года минувшего. ВИО командира части подполковник Роман Терничний напомнил о большом объеме работ, проведенном подчиненными во время зачистки артиллерийской базы в Новобогдановке.

Торжественные построения и митинги по случаю начала нового 2014 учебного года состоялись во всех воинских частях Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Так, в зенитной ракетной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, что на Днепропетровщине, мероприятия начались торжественным построением личного состава и поднятием государственного флага. Командир полковник Андрей Бережной акцентировал внимание воинов-зенитчиков на качественном несении боевого дежурства и выполнении комплекса задач по охране воздушного пространства государства.

В 55 отдельной артиллерийской бригаде, которая дислоцируется в городе Запорожье, по этому случаю прошли торжественные построения с выносом Боевого Знамени бригады и короткий митинг.

Торжественным подъемом флагов на кораблях начал новый учебный год коллектив Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Командир базы капитан 1 ранга Евгений Кинзерский определил задачи на новый учебный год, а на успешное овладение военной науки моряков благословил военный капеллан отец Александр Смеречинский.

Подразделения 1 Феодосийского отдельного батальона морской пехоты вошли в 2014 учебный год, находясь на боевом дежурстве в боевой тактической группе ЕС "ХЕЛБРОК" и силах реагирования НАТО. А воины-зенитчики Гвардейской Севастопольской-Феодосийской зенитной ракетной группы начало нового учебного периода встретили на боевом дежурстве по охране воздушного пространства нашего государства.

На базе Симферопольского отдельной береговой артиллерийской группы войск береговой обороны ВМС ВС Украины боевая учеба начали части войск береговой обороны, которые дислоцируются в городе Симферополь. Торжества начались с поднятия Государственного флага и флага Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на плацу части.

Знаковым является то, что в этот учебный период военные моряки вошли укомплектованными только военнослужащими службы по контракту.