Лейтенанты Воздушных Сил изучают авиационные специальности

Тридцать пять выпускников Харьковского университета Воздушных Сил изучают авиационные специальности, на которые были назначены для прохождения военной службы в строевых частях. Это специалисты по летным и вертолетным двигателям, авиационному оборудованию, радиоэлектронному оборудованию, авиационному вооружению.

Как рассказал заместитель начальника центра полковник Александр Абрамчук, опытные специалисты - преподаватели, которые служат и работают в учебном заведении, введут молодых авиаторов в курс летной специальности.

- Обучение построено так, что лейтенанты сначала изучат теоретическую часть, после чего на практических занятиях закрепят полученные знания. Для такого обучения Центр имеет все возможности, ведь обладает уникальной базой тренажеров летательных аппаратов, которые стоят на вооружении Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, - подчеркнул офицер.

Обучение будет проходить в течение месяца и закончится комплексным экзаменом, во время которого молодые офицеры смогут продемонстрировать качество полученных в Центре знаний.