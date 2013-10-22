Военные Украины и Грузии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества

Во время официальных двусторонних переговоров между делегациями ВС Украины и Грузии были обсуждены актуальные вопросы безопасности, определены дальнейшие направления и эффективные формы двустороннего военного сотрудничества на перспективу.

В частности, украинская сторона проинформировала гостей относительно состояния и перспектив реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, а также участия ВС Украины в операциях по поддержанию мира и безопасности. Стороны обменялись мнениями относительно возможности активизации сотрудничества по вопросам военного образования и подготовки кадров, проведения мероприятий военного сотрудничества, обмена опытом реформирования вооруженных сил и миротворческой деятельности, подготовки войск, и тому подобное.

По завершению переговоров полковник Иракли Дзнеладзе сделал запись в Книге Почетных Гостей.

Также начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Грузии осуществил визит вежливости к заместителю Министра обороны Украины – руководителю аппарата Владимиру Можаровскому.

Как планируется, в рамках официального визита в Украину члены делегации ВС Грузии посетят Национальный университет обороны Украины и некоторые части Вооруженных Сил Украины. Также предусмотрено проведение двусторонних переговоров и встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Официальный визит в Украину военной делегации Грузии завершится 24 октября 2013 года.