Военные Украины и Грузии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества
Сегодня, 22 октября, в Киеве в рамках официального визита в Украину грузинской военной делегации состоялась встреча начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Грузии полковника Иракли Дзнеладзе с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманой
Во время официальных двусторонних переговоров между делегациями ВС Украины и Грузии были обсуждены актуальные вопросы безопасности, определены дальнейшие направления и эффективные формы двустороннего военного сотрудничества на перспективу.
В частности, украинская сторона проинформировала гостей относительно состояния и перспектив реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, а также участия ВС Украины в операциях по поддержанию мира и безопасности. Стороны обменялись мнениями относительно возможности активизации сотрудничества по вопросам военного образования и подготовки кадров, проведения мероприятий военного сотрудничества, обмена опытом реформирования вооруженных сил и миротворческой деятельности, подготовки войск, и тому подобное.
По завершению переговоров полковник Иракли Дзнеладзе сделал запись в Книге Почетных Гостей.
Также начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Грузии осуществил визит вежливости к заместителю Министра обороны Украины – руководителю аппарата Владимиру Можаровскому.
Как планируется, в рамках официального визита в Украину члены делегации ВС Грузии посетят Национальный университет обороны Украины и некоторые части Вооруженных Сил Украины. Также предусмотрено проведение двусторонних переговоров и встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Официальный визит в Украину военной делегации Грузии завершится 24 октября 2013 года.