В Житомирской области определяют лучший механизированный взвод Вооруженных Сил Украины

За звание лучшего будут соревноваться четыре взвода от отдельных механизированных бригад армейских корпусов и отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил. Все подразделения, в состав каждого из которых входят один офицер – командир взвода, и двадцать шесть сержантов и солдат, настроены только на победу.

Впереди у конкурсантов – напряженные десять суток соревнований, во время которых они приведут оружие и вооружение БМП-2 к нормальному бою, посоревнуются в беге на 1100 метров с преодолением общевойсковой полосы препятствий в составе подразделений, выполнят разнообразные нормативы по технической и огневой подготовке, боевые стрельбы из вооружения БМП-2. Все соревнования пройдут в пункте постоянной дислокации воинской части и бригадном полигоне «Александровский».

За выполнением военнослужащими нормативов пристально следит судейский комитет во главе с заместителем командующего Сухопутных войск генерал-лейтенантом Юрием Борискиным, в составе которого – офицеры управления боевой подготовки этого вида Вооруженных Сил Украины, а также члены жюри – четыре заместителя командиров частей-участников.

В перерывах между этапами конкурса хозяева покажут своим гостям наиболее интересные памятные места края. В частности, участники посетят Корецкий монастырь и та музей Леси Украинки.