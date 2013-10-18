На спортивных фондах Минобороны в Львове открылся единственный в Украине открытый бассейн для прыжков в воду

Сегодня, 18 октября, во Львове на фондах Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины торжественно открыт реконструированный комплекс плавательных бассейнов. Стоит отметить, что почти два года назад было восстановлено 50-метровый открытый бассейн этого комплекса, а с сегодняшнего также заработал единственный в Украине открытый бассейн для прыжков в воду.

По случаю праздника военных спортсменов приветствовали заместитель председателя - руководитель аппарата Львовской облгосадминистрации Вадим Гураль, председатель Львовского областного совета Петр Колодий, заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Василий Косов, руководитель благотворительного фонда "Спортивная страна" Дмитрий Бублик, "хозяин" базы подполковник Владимир Гакавчин.

После перерезания символической ленты для приглашенных военнослужащих Львовского гарнизона, курсантов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, воспитанников детско-юношеских спортивных школ прошли показательные выступления пловцов и команды по водному поло. "Изюминкой" спортивного праздника стали прыжки в воду с 10-метровой вышки в исполнении мастера спорта международного класса по прыжкам в воду, чемпиона Европы среди юниоров Федора Волкова (тренер Дмитрий Адамчук).

Как рассказал на брифинге директор комплекса заслуженный тренер Украины Олег Фиалкович, комплекс плавательных бассейнов был построен в 1964 году. Спортивный ансамбль включает в себя открытый 50-метровый бассейн, реконструирован в 2011 году, бассейн для прыжков в воду и водного поло размером 25 на 22 метров, бассейн размером 4 на 8 метров, реконструированный в этом году для обучения плаванию начинающих, а также 25-метровый бассейн .

- С вводом в эксплуатацию бассейна для прыжков в воду во Львове возродится такой популярный вид спорта, как прыжки в воду, который не развивался более 15 лет. Также появится новое место для тренировок команд по водному поло, - отметил Олег Фиалкович.

Всего благотворительным фондом Дмитрия Бублика "Спортивная страна" на реконструкцию Комплекса бассейнов Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины ушло 9 млн. грн. (в том числе 5 млн. грн. в 2013 году). Также на реконструкцию 25-метрового крытого бассейна запланировано потратить еще 2 млн. грн.

Справка. На фондах Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины тренируются воспитанники 9 детско-юношеских спортивных школ, школа высшего спортивного мастерства, учащиеся общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений. Проводятся занятия по плаванию, современному пятиборью, триатлону. Проходят занятия по плаванию с военнослужащими Львовского гарнизона.

В комплексе плавательных бассейнов Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины тренируются известные львовские армейцы.