В Украину с официальным визитом прибыла военная делегация Европейского союза

9 октября в Украине с официальным визитом прибыла военная делегация Европейского союза во главе с Председателем Военного комитета Европейского союза генералом Патриком де Розье. Целью визита является обсуждение состояния сотрудничества Вооруженных Сил Украины и Европейского Союза.

Сегодня, 10 октября, в Министерстве обороны состоялись переговоры начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Владимира Заманы с представителями военной делегации. Стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и ЕС. Также состоялся совместный брифинг начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Председателя Европейского Союза для представителей военных СМИ.

После окончания переговоров иностранные гости оставили запись в Книге Почетных Гостей и обменялись протокольными сувенирами.

Во время встречи с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым стороны обсудили некоторые вопросы определения дальнейших направлений сотрудничества.

- Мы заинтересованы в учреждении военно-политического диалога Украины с Европейским Союзом на уровне министров обороны, в частности, участия в заседаниях министров обороны государств-членов ЕС для обсуждения актуальных вопросов обороны, - подчеркнул Павел Лебедев.

Председатель Военного комитета Европейского союза генерал Патрик де Розье поддержал предложение Павла Лебедева и отметил, что оно является актуальным и своевременным. Поэтому Военный комитет приложит все усилия для ее реализации.

Во время визита в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Председатель Военного комитета Европейского союза генерал Патрик де Розье выступил перед личным составом и педагогическими работниками учебного заведения.

В рамках официального визита делегация Европейского союза посетит Совет национальной безопасности и обороны и Министерство иностранных дел Украины. Члены делегации возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата в столичном Парке Славы и посетят национальный заповедник "София Киевская".

Программой визита предусмотрено проведение переговоров между командованием ВМС Украины и делегацией Европейского союза 11 октября, посещение 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени А. Покрышкина воздушного командования "Юг" . Также иностранные гости посетят военные корабли, осуществят экскурсию в Военно-исторический комплекс "Михайловская батарея" и Национальный музей героической обороны Севастополя, а также возложат венок к Мемориалу погибшим французским воинам во время Крымской войны 1854-1855 гг.