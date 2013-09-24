Офицеры войск связи ВС Украины проходят курс НАТО в рамках учений "Комбайнд Эндевор - 2013"

Украинские военные представлены командным пунктом десантной бригады в составе многонационального объединения и командным пунктом аэромобильного батальона в составе многонациональной бригады . В обучении также участвуют удаленные подразделения на территории Украины в составе двух кораблей, двух командно - наблюдательных пунктов аэромобильных рот и штабов Воздушных Сил и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские офицеры вовлечены в многонационального штаба руководства учений "Комбайнд Эндевор - 2013", который имитирует работу штаба Объединенных коалиционных сил , также принимают участие в семинаре "Сайбер Эндевор", где рассматриваются тенденции кибербезопасности ведущих стран мира, актуальные вопросы защиты современных информационно - телекоммуникационных систем от кибератак, прогнозирования и управления рисками (уязвимости) информационно -телекоммуникационных систем, кроме того офицеры проходят сертификационный курс НАТО и принимают участие в семинаре по частотного менеджмента "Феникс Эндевор".

В период с 19 по 20 сентября состоялась встреча руководящего состава войск связи стран, участвующих в учениях. С украинской стороны на встрече присутствовали заместитель начальника войск связи Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Плуговой и руководитель украинской делегации полковник Илья Михайлов. Во время встречи были представлены современные образцы средств связи и автоматизированных систем управления стран , участвующих в обучении . В ходе встречи проведен ряд брифингов , консультаций и обсуждения формата , осуществлено планирование учений на следующей год.

Завершатся многонациональные учения войск связи "Комбайнд Эндевор - 2013" 27 сентября.