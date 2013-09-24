"Гетман Сагайдачный" и группа спецназа завершают подготовку к участию в антипиратских операциях

При проведении на корабле медиа-дня для отечественных СМИ, командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин отметил, что направление военного корабля в район проведения антипиратских операций НАТО и Европейского Союза является очень важным для нашего государства. - Прежде всего , это касается защиты наших национальных интересов , а как известно , главным национальным интересом является человек , - отметил руководитель вида Вооруженных Сил Украины. Добавив, что за последние два года 52 наших соотечественника находились в плену у пиратов, адмирал Юрий Ильин выразил мнение, что принятое на политическом уровне решение о присоединении Украины к этим операциям свидетельствует о заботе политического руководства государства относительно защиты каждого гражданина страны, где бы он не находился.

Обращаясь к личному составу корабля, командующий украинских ВМС отметил , что во время подготовки фрегата вертолета и подразделения спецназначения осуществлено очень большой объем работ. Он также поблагодарил руководство города Севастополя за оказанную помощь в подготовке к походу, а также коллективы судоремонтных предприятий региона, приобщались к восстановлению технической готовности корабля.

- Помощь флотской столицы государства важна и существенна, как в подготовке к плаванию этого корабля, так и в повседневной деятельности отечественных ВМС, - сказал адмирал Юрий Ильин.

В свою очередь, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, который также посетил корабль накануне начала похода, заверил, что исполнительная власть будет пытаться сделать все для того, чтобы бытовые проблемы, связанные с жизнеобеспечением семей участников похода, решались оперативно.

В интервью журналистам глава города добавил , что горадминистрация и горсовет берут шефство над семьями военнослужащих , которые идут в поход.

Председатель Севастопольского городского совета Юрий Дойников, со своей стороны, сообщил, что с сегодняшнего дня для членов семей военнослужащих открыта "горячая линия", и назвал номер. Он также подарил морякам от имени горсовета книги о Севастополе и флот.

Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта), находясь сегодня на борту фрегата , сообщил , что в поход на корабле впервые в истории украинского флота отбудет священник - православный священник иерей Николай.

Сегодня на борт "Гетмана Сагайдачного" из Свято- Владимирского собора в Херсонесе доставлен икону Святителя Николая , которую летом этого года украинскому флоту был торжественно вручен представителями руководства Украинской Православной Церкви.

- Сегодня эта икона принесена сюда и Святитель Николай, покровитель моряков , вместе с воинами пойдет в этот сложный поход на фрегате " Гетман Сагайдачный", - отметил благочинный Севастопольского округа.

На корабле осуществлен молебен, священники благословили воинов на ратный подвиг.

Свое творчество и хорошее настроение подарили в этот же день морякам во время концерта на вертолетной площадке фрегата " Гетман Сагайдачный " музыканты и солисты популярных групп " НеАнгелы " и "С.К.А.Й. ".

Как планируется , 24 сентября фрегат " Гетман Сагайдачный " с вертолетом Ка -27 и группой специального назначения выйдет из порта Севастополь с целью уже непосредственной подготовки к выполнению задач операции по противодействию пиратству на море " Океанский щит " и операции ЕС " Аталанта " в районе , приближенном к району проведения операций.