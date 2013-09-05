На Сумщине началась подготовка военных инженеров к ротации в Косово

Руководство военной части сообщил, что в состав этого подразделения вошло 27 военнослужащих, из которых комплектоваться группы инженерно-технического обеспечения, разгороженном, разминирований и обеспечения.

Военнослужащие уже прошли тщательный отбор по профессиональной и физической подготовки, проверку уровня знаний иностранного языка и психологической устойчивости.

В дальнейшем на последующих этапах, программой подготовки предусмотрены занятия в составе групп. Военные инженеры усовершенствуют действия по разминированию местности, объектов, путей движения, обезвреживания мин, восстановление инфраструктуры, устройства переходов и выполнения строительных работ.