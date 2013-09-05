Украинские миротворцы лучшие среди рядового и сержантского состава "EAST" сил KFOR

Каждый месяц командиры национальных контингентов представляют высшему командованию для поощрения военнослужащих рядового и сержантского состава своих подразделений, которые лучше себя проявили при выполнении боевых задач, в совместных учениях , спортивных и других мероприятиях.

Церемонию проводили командир многонациональной боевой группы "EAST" полковник американской армии Дэвид Вудс и главный сержант БнБГ Шерил Лион.

Номинантов оценивали по показателям в военно - профессиональной, военно - спортивной , стрелковой дисциплинах, проявлении лидерских качеств и по многим другим критериям.

Как отметил в своей речи полковник американской армии Дэвид Вудс, сержант - это лидер для солдат, образец для подчиненных и опора для командира.

- Надев сержантские погоны вы взяли на себя большую ответственность и должны ее неукоснительно соблюдать , несмотря на все трудности , возникающие в ходе выполнения миротворческой миссии , - отметил американский офицер.

От украинского национального контингента диплом лучшего сержанта месяца многонациональной боевой группы "EAST" получил начальник расчета - начальник зарядно - аккумуляторной станции прапорщик Роман Бабатенко, а диплом лучшего солдата БнБГ "EAST" - стрелок- радиотелефонисты младший сержант Илья Драчук.

Стоит добавить, что получив дипломы - признание месяца данные военнослужащие впоследствии смогут побороться за соответствующие отличия в номинациях на лучшего солдата и сержанта многонациональной боевой группы "EAST" сил KFOR квартала.