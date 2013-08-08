Чемпионат ВСУ по рукопашному бою выиграли спецназовцы из Кировограда

В Николаеве на базе 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины состоялся 2-й открытый чемпионат Вооруженных Сил Украины по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые представляли части Высокомобильных десантных войск, войск специального назначения и морской пехоты.

Соревнования проводились по формуле «дозированный контакт с остановкой боя» в шести весовых категориях, команды состояли из шести бойцов. Главным судьей соревнований был судья Национальной категории, вице-президент Николаевской областной федерации рукопашного боя, мастер 4 дана Александр Миненко.

В тяжелой напряженной борьбе победу получила команда 3-го полка специального назначения из Кировограда, второе место заняли хозяева чемпионата – десантники 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады, третье место досталось «голубым беретам» из 95-й отдельной аэромобильной бригады из Житомира. Отдельный приз за «Лучшую технику» получил спецназовец из Кировограда Максим Бендеров, а награду «За волю к победе» отвез в Феодосию морской пехотинец Никита Чуприн.

Комментируя итоги проведенного чемпионата, начальник управления физической подготовки Центрального управления подготовки и повседневной деятельности войск ВС Украины полковник Олег Чернявский отметил, что доволен итогами турнира.

– Бойцы, которые принимали участие в соревнованиях по рукопашному бою, продемонстрировали хороший технический уровень и непреклонную волю к победе. Отдельно хочется отметить хозяев турнира – командование 79-й Николаевской аэромобильной бригады, которое организовало все на высоком профессиональном уровне, – подвел итог офицер.

Также полковник Олег Чернявский отметил, что в планах на будущее, чтобы в следующих соревнованиях приняли участие военнослужащие не только высокомобильных десантных войск и войск спецназначения, но и военнослужащие армейских корпусов. Для этого необходимо подготовить инструкторов рукопашного боя, которые помогут овладеть данным видом спорта военнослужащим общевойсковых частей.

Следует отметить, что первый открытый чемпионат по рукопашному бою Вооруженных сил Украины прошел в апреле прошлого года в Николаеве на базе 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады. Тогда первое место заняли хозяева чемпионата – николаевские десантники.