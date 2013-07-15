Разведгруппа 1-й отдельной танковой бригады – чемпион 8-го армейского корпуса

С 8 июля по 12 июля в полевом лагере на базе 54-го отдельного разведывательного батальона 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в городе Новоград-Волынский, прошли соревнования на лучшую разведывательную группу среди частей и подразделений военной разведки армейского корпуса, которым командует генерал-лейтенант Петр Литвин.

Конкурс проходил в несколько этапов, в ходе которых разведчики показывали свое мастерство в стрельбе, ускоренном тактическом перемещении, умении преодолевать водные преграды и минно-взрывные заграждения, оказывать неотложную медицинскую помощь раненым и т.д..

В итоге I-е место получила разведывательная группа 1-й отдельной танковой бригады, (командир группы – капитан Сергей Захаревич). II-е место – разведывательная группа 72-й отдельной механизированной бригады (командир группы – старший лейтенант Дмитрий Литвин). III-е место поделили две разведывательные группы, набравшие равное количество баллов – группа 54-го отдельного гвардейского разведывательного батальона (командир группы – лейтенант Дмитрий Колибабчук) и группа 30-й отдельной механизированной бригады (командир группы – сержант Владимир Ткачук).

Впереди для команд остается проведение лагерного сбора и подготовка победителей к соревнованиям разведывательных групп Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.