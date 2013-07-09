Сборная Украины завоевала «серебро» на Универсиаде-2013

Так, сборная Украины завоевала «серебро» в командном первенстве на Универсиаде-2013 в Казани.

В составе сборной отличился работник Вооруженных Сил Украины (спортсмен команды мастеров по отдельным олимпийским видам спорта ЦСК ВС Украины) Олег Верняев.

В Казани также отметились и армейские спортсменки. В свою очередь, работник ВС Украины Наталья Довгодько, которая входит в состав команды мастеров по водно-гребным видам спорта ЦСК ВС Украины, поднялась на высшую ступеньку пьедестала призеров соревнований. Она получила «золото» по академической гребле в категориях «женщины», «одиночка».