Сборная Украины завоевала «серебро» на Универсиаде-2013
15:36, 09 июля 2013Армия
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Армейские спортсмены не перестают подниматься на пьедесталы победителей на спортивных соревнованиях, универсиадах и чемпионатах различных уровней.
Так, сборная Украины завоевала «серебро» в командном первенстве на Универсиаде-2013 в Казани.
В составе сборной отличился работник Вооруженных Сил Украины (спортсмен команды мастеров по отдельным олимпийским видам спорта ЦСК ВС Украины) Олег Верняев.
В Казани также отметились и армейские спортсменки. В свою очередь, работник ВС Украины Наталья Довгодько, которая входит в состав команды мастеров по водно-гребным видам спорта ЦСК ВС Украины, поднялась на высшую ступеньку пьедестала призеров соревнований. Она получила «золото» по академической гребле в категориях «женщины», «одиночка».
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